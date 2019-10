Cibo, musica e rievocazioni storiche: arriva la grande festa di chiusura della 132° stagione del galoppo

Domenica 10 novembre l’Ippodromo Snai San Siro sarà aperto gratuitamente a tutti per celebrare il termine della 132° stagione del Galoppo. L’evento sarà dedicato al Leonardo Horse Project e, per l’occasione, tra i viali dell’ippodromo si terrà una rievocazione storica in costume dell’epoca rinascimentale. I 13 Cavalli di Design, dopo il lungo viaggio che in questi mesi li ha portati tra le vie di Milano, Porto Cervo e Roma, rientreranno all’Ippodromo e saranno collocati intorno alla maestosa statua equestre del Cavallo di Leonardo. I visitatori potranno interagire con i Cavalli attraverso la realtà aumentata della App Leonardo Horse Project. I bambini più tecnologici potranno dilettarsi con una divertente caccia al tesoro, sempre tramite App che attraverso indovinelli porta a scoprire l’Ippodromo e approfondire la conoscenza di Leonardo da Vinci.

La rievocazione storica dell'epoca di Leonardo

Pezzo forte della giornata sarà la rievocazione storica dell’epoca vinciana, incentrata sull’antica arte del gioco della bandiera, sulla musica e sui costumi del Rinascimento. La rievocazione inizierà con un corteo storico di oltre 20 elementi, che sfilerà per tutto l’ippodromo accompagnato da musica d’epoca. Seguiranno tre spettacoli, nei quali si esibiranno sbandieratori professionisti accompagnati da musici. Per l’occasione sarà inoltre allestito un accampamento in stile rinascimentale che sarà un punto di ritrovo per il gruppo dove poter consumare i pasti, ripassare le esibizioni ed attendere la partenza dei cortei.

Musica e cibo

Non mancheranno buona musica, il buon cibo, con 10 food-trucks specializzati in prelibatezze dolci e salate dislocati per le vie dell’ippodromo e il buon vino, nelle 2 postazioni di degustazione allestite nell’area della fontana e all’ombra del Cavallo. "Come sempre" scrivono gli organizzatori "sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini". I piccoli ospiti potranno infatti divertirsi con l’animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus.

Il programma della giornata

- Festa rinascimentale con corteo storico (14; 18:30), esibizione sbandieratori (15:30, 16:30 e 17:30) e accampamento in costume.