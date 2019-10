Una Festa d'Irlanda a Lambrate tra fiumi di birra e musica dal vivo

Venerdi' 8 e sabato 9 novembre a Lambrate, presso lo spazio Live Arome, arriva una Festa d'Irlanda con sagra dello stufato irlandese, 5 band di irish folk e birra a fiumi.

L'evento

Due giorni di festa, cibo, ottima birra e musica dal vivo per sentire le note e i profumi d'Irlanda, come quello dello stufato irlandese, probabilmente il piatto più noto di tutto il paese. Viene tipicamente realizzato con la carne di Montone o di agnello insieme a patate e cipolle e diversi aromi. La particolarità dell’Irish Stew sta nella morbidezza della carne dovuta alla lenta cottura alla quale viene sottoposta. Siete pronti a gustarlo?

Il programma

Venerdì 8 novembre

Dalle 20: Cene Irish

21: Blast in the Wood

22: Sheegoolah

23: BLACK HOLY WHISKEY



Sabato 9 novembre

Dalle 20: Cene Irish

21: Keily's Folk

22:30 Andrea Rock & THE REBEL POETS