Una festa per celebrare i 50 anni dello sbarco sulla luna al Museo della Scienza

Giovedì 4 luglio al Museo della Scienza e della Tecnologia torna la Cult Night, festa-evento battezzata per l’occasione "Moonight", per celebrare l’anniversario dell’allunaggio il 20 luglio 1969.

La serata

Per l'occasione, il Museo sarà aperto dalle 18 alle 24 con incontri, attività, divertimento e musica per studenti, turisti e curiosi. Ci saranno talk fra scienza, tecnologia e cultura pop, open lab, tour notturni fra le collezioni del Museo, selfie lunari, una performance teatrale e una sfida di poesia, dj set e cibi spaziali, il tutto con un biglietto speciale a 10 euro.

L’Edificio Monumentale del Museo e i suoi chiostri faranno da scenografia all’evento. Il dress code prevede un tocco di argento.

In Sala delle Colonne si parlerà prima del progetto Artemis, che intende riportare esseri umani sulla Luna nel 2024, poi del nostro satellite naturale tra cinema e fantascienza. Durante la serata si potrà partecipare ai tour notturni guidati alla Collezione Astronomia e Spazio, tra allunaggi mai portati a termine, viaggi interstellari e un vero frammento di Luna.

Nei laboratori di Tinkering, Alimentazione e Biotecnologie del Museo si svolgeranno invece attività interattive per realizzare un’animazione spaziale in stop motion o capire come coltivare le piante in orbita.

Si potrà assistere a una performance teatrale ispirata al film Apollo 13, far parte della giuria di un concorso di poesia, scattarsi un moonselfie e per finire scatenarsi con un dj set Anni ‘60.

Il programma

SALA DELLE COLONNE

LUNA: 2024

Dalle 18:30 alle 20

Un incontro alla scoperta del progetto Artemis che, a 50 anni dal primo allunaggio, si prepara a riportare nel 2024 un uomo e una donna sulle sabbie lunari e a costruire una stazione spaziale in orbita, con la collaborazione congiunta di NASA, ESA e ASI.

Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - Maurizio Cheli, astronauta, pilota collaudatore, membro del CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - Walter Cugno, Vicepresidente di ThalesAleniaSpace - Michèle Lavagna, Dipartimento scienze e tecnologie aerospaziali, Politecnico di Milano

Modera Giovanni Caprara, storico dello spazio e editorialista scientifico del Corriere della Sera.

Introduce Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.



DALLA TERRA ALLA LUNA... E RITORNO

Dalle 20 alle 21:30

Un talk alla scoperta del nostro satellite naturale, spaziando tra il mondo del cinema, della musica, della letteratura e della fantascienza.

Franco Forte, Direttore editoriale delle collane da Edicola Mondadori - Enrico Ercole, musicologo - Alessandro Gamma, caporedattore del sito Il Cineocchio - Antonio Serra, sceneggiatore e creatore, con Medda e Vigna, della serie a fumetti Nathan Never - Luca Reduzzi, curatore Astronomia e Spazio del Museo.

Modera Riccardo Mazzoni, Vicedirettore Wow Spazio Fumetto.

“Houston, abbiamo un CINEMALTEATRO!”

Dalle 22 alle 23

Una coinvolgente performance teatrale tratta dal film “Apollo13”.

A cura di CINEMALTEATRO.



COLLEZIONE ASTRONOMIA E SPAZIO

OBIETTIVO SPAZIO

Alle 19, 20, 21, 22 e 23 | durata 45 min. | attività su prenotazione

Una visita guidata alla collezione Spazio e Astronomia del Museo, tra avvistamenti marziani, viaggi interstellari e un vero frammento di Luna.



FRAGILITY AND BEAUTY - Taking the pulse of our planet from space

Dalle 18 alle 24 | visita libera

Un viaggio tra i luoghi più straordinari e remoti della Terra attraverso le ultime immagini che i satelliti ci hanno inviato, per approfondire il tema dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, del loro impatto sugli ecosistemi e sulla vita delle nuove generazioni.

Iniziativa promossa dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

I.LAB LEONARDO

ARCHIVI SPAZIALI

Dalle 20:30 e 21:30 | durata 45 min. | attività su prenotazione

Un racconto inedito tra oggetti spaziali e materiali d’archivio mai esposti all’interno del Museo e appartenenti alla collezione Spada, una raccolta sterminata di articoli e documenti sull’avventura spaziale e sulla missione Apollo.

A cura di Giovanni Caprara, storico dello spazio e editorialista scientifico del Corriere della Sera.

Introduce Paola Redemagni, referente archivi storici del Museo.



CORRIDOIO LABORATORI

STOP MOTION SPAZIALE - Open lab

Tinkering zone | dalle 18:30 alle 22:30 | attività a ciclo continuo

Una serata da film-maker per creare il tuo personale cortometraggio in stop-motion dedicato all’atterraggio sulla Luna, usando macchina fotografica, computer e tanti materiali da costruzione.

La Missione Apollo 11 da rivivere ogni week-end

Inoltre, per celebrare i 50 anni del primo uomo sulla Luna, ogni weekend fino al 21 luglio si potrà rivivere in prima persona la missione Apollo 11, indossando un visore PlayStation®VR per la realtà virtuale. In compagnia di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins sarà possibile pilotare il modulo di comando, effettuare l’allunaggio e le operazioni sul suolo lunare e rientrare a Terra con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. A questa simulazione in realtà virtuale, realizzata grazie all’audio e ai dati originali della NASA, potranno partecipare adulti e ragazzi a partire dai 12 anni. Gli accompagnatori potranno vedere l’esperienza virtuale su un grande schermo.

Apollo 11 VR è stata realizzata in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia.

Info e orari su http://www.museoscienza.org/news/apollo11VR/. L’attività è prenotabile solo online su https://museoscienza.vivaticket.com

Costo 5 euro + biglietto d’ingresso al Museo.