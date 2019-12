Una magica festa di Natale alla Biblioteca degli Alberi

In occasione delle festività natalizie, alla Biblioteca degli Alberi arriva un ricco programma di appuntamenti per bambini, famiglie e adulti in vista della stagione delle feste. Il 20 e 21 dicembre si celebrerà infatti il Solstizio d’inverno con "BAM Winter Night&Day".

Il Coro Gospel

Venerdì 20 dicembre sarà poi la volta del BAM Concert: Coro Gospel Vincent Bohanan & Sound of Victory, mentre sabato 21 per i più piccoli c’è il laboratorio di cucina Biscotti al profumo di Natale e a seguire il Workshop di pattinaggio artistico su ghiaccio con Valentina Marchei. Nel pomeriggio una passeggiata speciale attende i più grandi con l’Albero Nudo e, per concludere la giornata, c’è Sogno di Ghiaccio con bravissimi talenti del pattinaggio artistico sul ghiaccio.

Una Festa della Befana speciale

Per salutare la stagione delle feste, lunedì 6 gennaio si festeggerà inoltre la Befana con "BAM on Ice": una Befana tutta speciale.

Tutti gli eventi sono gratuiti e per la maggior parte di essi è richiesta la prenotazione del biglietto. Per riservare proprio posto è necessario essere iscritti al sito, registrandosi nella sezione dedicata.