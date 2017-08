"Festa regionale della Taragna": dal 15 al 24 settembre

Dal 15 al 17 e dal 22 al 24 settembre presso il campo sportivo parrocchiale di Stabello, frazione del comune di Zogno (BG), si celebra la Festa regionale della Taragna.

Ad aspettare gli avventori, solitamente molto numerosi, piatti speciali come: polenta taragna, cinghiale, capriolo e lo spiedino "el-pincia". Per il secondo sabato di festa poi, come da tradizione, viene eletta Miss Taragna. Il ricavato dell'iniziativa verrà destinato alla sistemazione dell'oratorio.