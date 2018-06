Croce Verde Sempione, l'open day: dimostrazioni salvavita e informazioni su volontariato in ambulanza

Dal 1909 la Croce Verde Sempione è attiva nell'emergenza urgenza sul territorio della Città Metropolitana di Milano, tutto l'anno, 24 ore su 24. Non solo la convenzione col 118: l'associazione offre alla cittadinanza servizi come l'assistenza alle manifestazioni, il servizio di continuità assistenziale, i trasporti sanitari, i corsi di primo soccorso, la formazione per le scuole.

Sabato 16 giugno 2018 l'associazione (che ha sede a Musocco) aprirà le porte alla cittadinanza. In programma numerose attività ricreative, per imparare divertendosi, rivolte a tutte le età: grandi e piccini. Sarà possibile conoscere da vicino il mondo del soccorso e del volontariato.

Presso gli stand informativi sarà possibile raccogliere tutte le info utili per diventare volontari. Centonove anni di storia raccontati alla popolazione in una giornata ricca di dimostrazioni di manovre salvavita per adulto e pediatrico e di simulazioni di interventi di soccorso in strada.

L'appuntamento è in piazzale Santorre di Santarosa 10, dalle 10 alle 19. Un open day associativo con l'obiettivo di far conoscere l'associazione sul territorio, offrire formazione gratuita sulle principali manovre salvavita (massaggio per la rianimazione cardiopolmonare, disostruzione delle vie aeree), sensibilizzare sul mondo del volontariato e raccogliere nuove adesioni.