Assaggi gratis, sfide tra pasticceri e una giuria con il trio Medusa: ecco la grande festa del panettone

Una grande festa del panettone artigianale per le famiglie: la promuove Confcommercio Milano con le Associazioni aderenti sabato 14 e domenica 15 dicembre a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio.

La festa

Nel cortile dello storico palazzo una tensostruttura ospiterà in una magica atmosfera natalizia gli eventi di un intenso weekend dedicato al dolce tipico della tradizione milanese con“Happy Natale Happy Panettone”, una due giorni aperta gratuitamente al pubblico per milanesi e visitatori con il coinvolgimento di pasticceri, chef e panificatori per showcooking, masterclass e degustazioni.

La sfida tra 12 maestri pasticceri

L’evento a Palazzo Bovara è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e rientra nel palinsesto delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per il “Christmas in Milano 2019”, con il patrocinio di Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e InLombardia. Cuore del Natale a Palazzo Bovara per l’intero weekend sarà la manifestazione “Gli Artisti del Panettone”, evento promosso da MNHolding in partnership con SkyUno e La Gazzetta dello Sport: sfida tra i 12 incontrastati maestri pasticceri per la migliore ricetta di panettone tradizionale davanti a una giuria tecnica, presieduta dal campione del mondo Luigi Biasetto, e a una giuria composta da personaggi vip, tra i quali il trio Medusa, Anastasio, Alessandro Borghese e Victoria Cabello. Ad affiancare i 12 panettoni d’artista ci saranno 12 chef APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani-con le loro interpretazioni salate del panettone. Le creazioni degli artisti verranno poi degustate dal pubblico, accompagnate dai Franciacorta Berlucchi. I panificatori dell’Associazione milanese (Filiera agroalimentare di Confcommercio Milano) proporranno, invece, assaggi di panettone per la campagna “Il panettone è Italiano" per valorizzare il più celebre lievitato Made in Italy.

La campagna

La campagna viene presentata sabato 14 dicembre con il presidente dei panificatori Matteo Cunsolo,i Maestri del Lievito Madre Claudio Gattie Maurizio Bonanomi, il presidente Richemont Club Italia Roberto Perotti. Altra iniziativa in programma con i panificatori: una guida all’assaggio per saper riconoscere i panettoni di qualità ed avere un acquisto consapevole del panettone. Diversi i protagonisti di “Happy Natale Happy Panettone”: con Altoga (Associazione torrefattori) la coffee addiction di Gianni Cocco e una versione di panettone liquido; "Chocolate Academy™ Milano, la scuola professionale dedicata al cioccolato, fondata nel 2017 da Barry Callebaut, partecipa con la realizzazione di panettoni decorati al cioccolato con soggetti dedicati ai bambini e firmati dal direttore dell'Academy Alberto Simionato e dalla maestra pasticcera e maitre chocolatier Silvia Federica Boldetti.

Presenti, inoltre, nella due giorni di Palazzo Bovara, gli allievi del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, la scuola di formazione della Confcommercio milanese.

L'evento è gratuito.