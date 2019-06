Una grande festa al Parco Nord sabato 15 e domenica 16 giugno

Il 15 e 16 giugno per la festa del Parco Nord arriva una festa di due giorni, ricca di attività ed eventi di tutti i tipi: naturalistici, culturali, sportivi e musicali

Le giornate

Le giornate saranno animate con la collaborazione della consulta delle Associazioni e delle Guardie Ecologiche Volontarie. Saranno presenti con numerose attività e dimostrazioni: Rugby Nord Milanoiride junior, Osservatorio Mameli, Associazione Amici Parco Nord, Emergency Municipio 9, A.S.D Nordic Walking InMyLife, DateciPista.

Il programma

. Sabato 15 giugno

dalle 10.30: Mostra Tropical Experience

dalle 12: Apertura Cascina con pranzo e cena sotto il porticato con DOMA FOOD DESIGN

dalle 14:30: Asinelli in famiglia con Ass. A Passo d'Asino

17: Presentazione bando Concorso di Idee del Festival della Biodiversità 2019

19: Audioguide al tramonto con i volontari del Parco; iscrizioni: https://forms.gle/FikTw9ihZNEr6QqEA

20:30: Ragliare alla luna - Camminata fantastica a cura di A Passo d'Asino

21: Concerto di Pizzica in Cascina con i Briganti e Lucciolata con le GEV; iscrizioni: https://forms.gle/GJvRs2FAAhWJD4Ue6

. Domenica 16 giugno

5: passeggiata all'alba per contemplare il risveglio del parco e ascoltare i canti degli uccelli; iscrizioni: https://forms.gle/qjeKgbtBkEwDcNgD6

9: Corsa La 10 km del Parco Nord a cura di Libertas

dalle 9:30: Apertura Cascina con pranzo, aperitivo, cena sotto il porticato con DOMA FOOD DESIGN

9:30: Yoga a cura di My WB

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19: apertura casetta GEV con mostre di anfibi/rettili e odonati/farfalle

dalle 10:30 Shiatsu e Tai Chi con Shambala Shiatsu

11: Passeggiata botanica con Sandro Perego - Associazioni Amici Parco Nord e Visita con le audioguide di Paesaggio - I ricordi della fabbrica nel Parco - a cura dei volontari del Parco. Iscrizioni: https://forms.gle/z6VvuzEwmfW2XuKTA

15: Letture sotto il bagolaro e laboratori creativi con AREA Parchi e Liceo Brera

15:30 MILANO E LA GUERRA - Visita guidata ai Bunker Breda con EUMM

16: Spettacolo di circo Out of the Blù con Fra Martò

18: Scopri il nuovo logo del Parco - Il direttore incontra i cittadini. In più un simpatico omaggio a tutti i partecipanti

19: Aperitivo in Cascina

19:30: Concerto Dandelion Band

