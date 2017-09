Festa patronale di Turbigo: il 17 settembre

Domenica 17 settembre, in occasione della festa patronale, a Turbigo si terrà Vivere la strada a colori, un'iniziativa per famiglie e bambini.

Dalle 14 striscione colorato collettivamente, piscine sensoriali per i più piccoli (di tessuto, mais, riso soffiato), musica dal vivo, giochi come corda e shangai. Alle 16:30 merenda offerta dal Centro Ricreativo De Cristoforis. Alle 17 Monelli, spettacolo teatrale per tutti.