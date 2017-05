Sabato 20 maggio alla Cascina Sant'Ambrogio si fa rete e cultura attorno al tema della rigenerazione urbana con "Festa per un cinema che rinasce". Bari è una città che ha visto sparire nel tempo quasi tutte le sue sale cinematografiche. Nel cuore del quartiere popolare Libertà, un gruppo di giovani professionisti di vari settori e alcune associazioni culturali pugliesi - Expostmoderno - ha iniziato a vedere in uno spazio civico abbandonato da trent'anni, qualcosa di più di un semplice edificio diroccato: la possibilità di fare comunità e rendere la cultura più accessibile, sia per chi la fruisce, sia per chi la fa. Da qui è nato un processo di rigenerazione partecipata e la decisone di intraprendere una campagna di auto-finanziamento per realizzare la prima stagione estiva dell'Ex Arena Moderno, con l'obiettivo di farla tornare presto ad essere un punto di riferimento culturale e di aggregazione per gli abitanti della zona. Festa per un cinema che rinasce si terrà sabato 20 maggio presso la Cascina Sant'Ambrogio di via Cavriana 38 a Milano. Si inizia dalle 16:00 con un laboratorio di pastificazione dedicato ai classici della pasta fresca pugliese (su iscrizione), la proiezione di cortometraggi, la cena sociale con sperimentazioni culinarie meneghino-pugliesi. Poi swing dal vivo con il duo Le Hot Club de Milanò. Una giornata a cura di: CasciNet, ExpostModerno, Inuit, Rec Movie, UnzaLab con il supporto di zafferanami. Vai alla campagna di auto-finanziamento: http://bit.ly/ExPostModerno.