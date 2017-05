Festa del pescatore

E una storica sagra culinaria arrivata alla sua 31° edizione Potrete gustare un ricco menu con specialità a base di pesce alla griglia /fritto e al forno Cucinata dalle sapienti mani dei pescatori con tanta Musica dal vivo e un ricco menu' con molti posti all'aperto e coperto raffrescato circa 700 Il tutto nel parco della villa Visconti Borromeo litta conosciuta come Villa Litta e famosa per il suo ninfeo, è una villa storica risalente al XVI secolo. Per i più piccini ci sono i giochi gonfiabili Il programma: venerdi cena dalle 19 con musica Sabato cena dalle 19 con musica dal vivo Domenica dalle 12 e dalle 19 con musica dal vivo parcheggio interno fino esaurimento posti.