"Festa del pesce": il 15 e il 16 luglio

Sabato 15 e domenica 16 luglio a Teglio (SO) si celebra la Festa del pesce.

Le cucine aprono per preparare piatti deliziosi sabato alle 19 e domenica alle 12. Sabato sera poi, dopo cena, serata danzante con la musica dell'orchestra "Vela Bianca". In programma anche giochi per bambini, uno spettacolo di burattini (sabato alle 16:30 presso il Giardino Palazzo Piatti-Reghenzani) e una camminata alpina (domenica alle 8:45, partenza dalla Chiesetta di Prato Valentino).