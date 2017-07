"Festa dei pizzoccheri": il 29 e il 30 luglio

Sabato 29 e domenica 30 luglio a Teglio (SO) si celebra la Festa dei pizzoccheri, la manifestazione che omaggia l'eccellente piatto valtellinese insieme ad altre pietanze tipiche della cucina locale.

Si inizia sabato alle 19 con l'apertura delle cucine; alle 21 si balla su due diverse piste, una per il liscio, con l'orchestra "Romina", e l'altra con deejay set. Domenica si prosegue dalle 12 con l'apertura delle cucine; al pomeriggio si balla in compagnia dell'ensemble "Mille e una Notte" e si prende parte alle visite guidate alla torre medievale; in serata alle 19 riaprono le cucine, mentre alle 21 è la volta del liscio.