Una festa del pizzocchero in arrivo a Sant'Ambrogio

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, in occasione di Sant’Ambrogio, i riflettori di Mare Culturale Urbano saranno accesi sul re della cucina valtellinese, il pizzocchero.

L'origine del pizzocchero

Originaria di Teglio, in provincia di Sondrio, questa pasta di farina di grano saraceno (miscelata con altre farine) e preparata con patate, verza o coste e formaggio Casera, sarà il piatto portante di una vera e propria Festa del Pizzocchero, realizzata in collaborazione con Street Food Parade. Oltre al pizzocchero, in questa due giorni del gusto, nella cascina di via Gabetti 15 si potranno gustare anche castagne, vin brulé e torta al grano saraceno.

Tutti ingredienti rigorosamente tradizionali, perché la tradizione è protagonista nella cucina di Mare Culturale Urbano.

Il programma

- Sabato 7 dicembre: durante tutta la giornata, in cortile, intrattenimento e intermezzi musicali con il fisarmonicista Vito Gallo tra canzoni popolari, folk e di cantautori.

Ore 8:30-13:30, in cortile: il Mercato agricolo di San Siro, appuntamento fisso settimanale per chi vuole fare la spesa a chilometro zero direttamente dai produttori agricoli.

Ore 10:30: “Un Colore Bellissimo” – Lettura animata e atelier per famiglia sulla bellezza dei colori delle pelli del mondo. Destinato a famiglie con bambini da 1 a 3 anni

Ore 12: Cucina e gusta “I Pizzoccheri” – Laboratorio di cucina e tradizioni, destinato a famiglie con bambini da 3 anni.

Pomeriggio: musica diffusa in cortile.

Ore 20-22, in cortile: Live Mike Pastori & His New Dodos (& Others) – International spaghetto covers

Ore 22: “Voci di Periferia”, in Sala Polivalente – Il laboratorio fisso nell’agenda di Mare Culturale Urbano: uno spettacolo multiforme tra canto e dj set.

- Domenica 8 dicembre: durante tutta la giornata, in cortile, intrattenimento e intermezzi musicali con il fisarmonicista Vito Gallo tra canzoni popolari, folk e di cantautori.

Ore 10:30 (1° turno) e ore 11.30 (2° turno): Danzando con la mia tribù – Laboratorio di danza e movimento destinato a famiglie con bambini da 1 a 4 anni (1° turno) e con bambini da 5 a 10 anni (2° turno).

Ore 14-18: “Andiamo in montagna: storie dalla Valtellina” – Laboratorio della domenica per bambini a tema (inizio ogni ora): lettura animata con la tecnica del Kamishibai e laboratorio ispirato alla leggenda dell’Orco di Teglio, originaria della Valtellina.

Ore 17-18:30: Cori a Mare con la Corale Zenzero, organizzazione corale – nata per i genitori e gli studenti dell'ICS Morosini Manara di Milano – che partecipa a concerti ed eventi musicali nell’area milanese.

Ore 21: Concerto-performance Matite – Un ensemble di disegnatori ritmici attorno a un tavolo microfonato, che amplifica il suono di matite, penne, pennarelli; un pianoforte li accompagna, li guida, li insegue in un dialogo musicale.