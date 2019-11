Un Pikachu gigante a CityLife: ecco la mega festa dei Pokémon

Giovedì 14 novembre a CityLife arriva una mega festa dei Pokèmon con un Pikachu gigante. L'evento, organizzato da Nintendo e GameStopZing, inizierà alle ore 17 allo shopping district milanese CityLife: il punto vendita GameStopZing sarà addobbato a festa, con una miriade di sorprese e special guest a cominciare dal mastodontico Pikachu che non passerà di certo inosservato e accoglierà la miriade di appassionati attesi. Obiettivo? Lanciare i nuovi videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Il mega Pikachu

Un Pokémon così grande - da guinness dei primati - non si era mai visto. Ma l’attesa è tanta e tale che l’uscita dei nuovi videogame dedicati ai simpatici mostriciattoli tascabili non poteva essere diversa. Una vera e propria festa aperta a grandi e piccini e un momento di aggregazione imperdibile per tutti i fan, che potranno divertirsi con una serie di iniziative speciali e incontrare tanti altri appassionati come loro. Durante la serata, il punto vendita GameStop verrà animato da ospiti e influencer legati al mondo dei Pokémon, che verranno accolti dal Pikachu più grande mai realizzato in Italia e probabilmente il più grande al mondo.

I nuovi videogiochi

I protagonisti assoluti, però, saranno Pokémon Spada e Pokémon Scudo: i nuovi videogiochi, in uscita ufficialmente il 15 novembre, potranno essere acquistati con qualche ora di anticipo dall’arrivo sul mercato, per la gioia dei Pokéfan più accaniti, che potranno ricevere anche una serie di gadget esclusivi, tra cui una statuina dei tre Pokémon Grookey, Scorbunny e Sobble e un poster raffigurante un artwork del gioco (fino a esaurimento scorte). Ma non è finita qui, perché tutti coloro che acquisteranno i videogiochi la sera del 14 novembre avranno anche la possibilità di partecipare a un concorso speciale per vincere una console Nintendo Switch Lite o due custodie per videogioco Switch autografate dal mitico Junichi Masuda, Director dei giochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo e Managing Director di GAME FREAK inc., la software house che ha creato l’intramontabile brand Pokémon*. Infine, i fan in attesa di acquistare la propria copia potranno prendere parte a un’attività speciale pensata da Nintendo e GameStopZing per far conoscere e mantenere in contatto tutti i membri dell’attivissima community Pokémon.

Il Poke Match

Si tratta del #PokeMatch: all'interno del negozio verrà consegnato a ogni partecipante un badge del colore del proprio videogioco preferito, ovvero blu per Pokémon Spada e rosso per Pokémon Scudo, sui quali sarà possibile inserire il proprio codice amico di Nintendo Switch e tenersi così in contatto con gli Allenatori conosciuti all’evento. I capitani dei due team saranno due Pokéfan d’eccezione: Himorta e Ambra Pazzani, due note cosplayer e influencer legate al mondo Pokémon, seguite rispettivamente da oltre 660 mila e 130 mila persone sui propri canali social.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono i nuovi videogiochi del noto franchise che da oltre 20 anni appassiona videogiocatori di tutte le età. Ambientati a Galar, una vasta regione con una gran varietà di paesaggi, consentiranno agli Allenatori Pokémon di visitare una dopo l'altra tutte le Palestre della regione, puntando all'ambito titolo di Campione o Campionessa.

L'ingresso all'evento è gratuito.