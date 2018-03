Torna la "Festa del Polentone": l'11 marzo polenta e vino gratis

La tradizionale Festa del Polentone torna a Retorbido (PV) domenica 11 marzo, tra sfilate, appuntamenti per i più piccoli e l'immancabile distribuzione gratuita di polenta, salamini e vino.

La seconda domenica di marzo di ogni anno a Retorbido si festeggia il contadino Bertoldo, protagonista di una novella di Giulio Cesare Croce, che, secondo una leggenda, sarebbe originario di questa zona del Pavese. La festa, di origine molto antica, sarebbe stata ideata proprio da Bertoldo per festeggiare il suo rientro in paese dalla corte longobarda.

Gli abitanti di Retorbido ricordano questo avvenimento leggendario attraverso un corteo nel quale Bertoldo sfila per le vie del paese insieme al re Alboino e alla regina Rosmunda. Tutti i presenti possono partecipare alla sfilata così come passeggiare tra le bancarelle del mercato tradizionale.

In programma per l'edizione di quest'anno: il corteo con carri allegorici, gruppi mascherati, banda e majorette; un mercatino con tante bancarelle (9-19); l'imperdibile omaggio di polenta, salamini e vino dell'Oltrepò (verso le 16 in piazza Risorgimento); attrazioni per i più piccoli, tra giochi e trucca-bimbi; e una mostra in teatro. Degno di nota è poi il panorama verdeggiante che fa da scenario all'iniziativa.