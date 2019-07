I sapori della Puglia in una sagra al Parco Tittoni

Street food, cibo pugliese, Notte della Taranta e un tributo a Caparezza: da venerdì 26 a domenica 28 luglio al Parco Tittoni arriva la sagra Puglia in Festa: i trulli a Desio.

La festa

Per tre giorni gli ospiti potranno scoprire i profumi del territorio pugliese, tra bombette di Martina Franca, orecchiette con cime di rapa e molto altro. Non solo: per tutta la sera si potrà ballare con musica dal vivo, muovendosi tra i magici suoni salentini.