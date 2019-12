Una serata a base di orecchiette e taranta alla Bocciofila Martesana

Sabato 14 dicembre alla Bocciofila Martesana arriva una speciale sagra delle orecchiette e delle polpette con pizzica e taranta.

Una serata musicale

Dopo la cena, dalle 22 le Tre Sorelle si esibiranno con Canti e musiche tradizionali del Sud Italia. Hanno cominciato a suonare e cantare insieme quasi per gioco nelle feste comandate in famiglia, appassionandoci in modo spontaneo al genere popolare. Nel 2012, all’interno della compagnia artistica La Paranza del Geco di Torino si è ufficializzato il progetto e così abbiamo iniziato a “fare sul serio”, esibendoci su numerosi palchi e in diversi festival in tutta Italia e all’Estero.

Il trio è caratterizzato da un repertorio specializzato sui canti polifonici del Sud, eseguiti a cappella o con l’accompagnamento di numerosi strumenti della tradizione: tamburi a cornice, organetto, fisarmonica, lira calabrese, chitarra battente, violino e percussioni minori.