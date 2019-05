Ecco la "Festa pugliese" a Vizzolo Predabissi

La vera essenza della Puglia in tutte le sue sfaccettature. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno presso l’area feste in via Verdi a Vizzolo Predabissi (Milano) si svolgerà la prima edizione del festival "Puglia Folk Food Fest", una kermesse all’insegna di cultura, musica, cucina, balli tradizionali (taranta e pizzica), e convivialità pugliese.

Il cibo sarà uno dei cardini del "Puglia Folk Food Fest": le ricette tipiche verranno realizzate soltanto con prodotti pugliesi, in arrivo direttamente dalle loro zone di origine, come burrate, cime di rapa, cavatelli, mozzarelle, orecchiette, scamorze, vino primitivo, stracciatella, provoloni, etc.. Ciliegina sulla torta: sabato a cena e domenica sia a pranzo che a cena si svolgerà la filatura della mozzarella dal vivo a cura di Davide Spanò. Il mastro e tecnico casaro preparerà una mozzarella artigianale di qualità superiore con filatura a vista e burrata.

L’altro punto fermo della festa riguarderà musica e danze con la partecipazione di alcuni tra i più rinomati gruppi italiani di pizzica e taranta; e per gruppi si intendono non soltanto i musicisti ma anche ballerine e tamburellisti, elementi imprescindibili per un reale coinvolgimento del pubblico.

L’intrattenimento non verrà affidato soltanto ai live musicali ma anche ad affermati comici rigorosamente pugliesi, che hanno raggiunto la celebrità prendendo parte ad alcuni format televisivi di successo come “Zelig”, “Colorado” o “Made in Sud”. Il 31 maggio salirà sul palco del "Puglia Folk Food Fest" Urbano Moffa, di origine foggiana, che darà vita a uno spettacolo di natura dialettale con diversi personaggi e situazioni ispirate a circostanze paradossali ospedaliere. Sabato 1 giugno sarà il turno di Bruce Ketta e del suo celeberrimo postino pugliese, diventato famoso a livello nazionale con il tormentone “guagliò… so cambiate le cose”. Domenica 2 giugno, invece, sarà il turno di Carlo De Benedetto, originario di un paesino vicino Barletta, che interpreterà personaggi quali “il guerriero Ninja”, l’”autista del 118” e i “due fratelli”. Tutti gli spettacoli di cabaret, sempre a ingresso gratuito, avranno inizio tra le ore 20.00 e le 20.30 e si protrarranno fino all’inizio della serata musicale danzante.

Per la prima edizione del "Puglia Folk Food Fest" saranno messi a disposizione del pubblico 1500 posti a sedere al coperto (150 tavoli da 10 persone), che contorneranno la pista da ballo, e attivato un servizio d’asporto per chi volesse degustare i piatti comodamente a casa.

«Dalla metà del 1800 a oggi, e in particolar modo dal secondo dopoguerra in poi, sono milioni i meridionali, soprattutto pugliesi come noi, che si sono trasferiti, carichi di speranze e aspettative nel Nord Italia, in cerca di lavoro e di stabilità - spiega Alessandro Fico di Club Magellano (organizzatore) -. Un flusso di persone, ma anche di sogni, di dialetti, di tradizioni, di culture, di valori, che sono rimasti intatti nei decenni e che identificano in maniera chiara e inconfondibile la nostra amata Puglia, il suo folclore, la sua identità. È per la foltissima comunità di pugliesi di Milano, ma non solo per loro - aggiunge - che nasce il “Puglia Folk Food Fest”, con l’obiettivo di “scresh u’ timb’” (passare il tempo) in compagnia».





Prenotazioni tavoli: 392.5250501 – 392.4629155 – 392.4629143

Sito web: https://pugliafolkfoodfest.it

Pagina facebook: https://www.facebook.com/pugliafolkfoodfest



PROGRAMMA



Venerdì 31 Maggio – 20.30 Urbano Moffa | 22.00 Tela di Arachne

Sabato 1 Giugno – 20.30 Bruce Ketta | 22.00 Ascanti

Domenica 2 Giugno – 20.30 Carlo De Benedetto | 22.00 Simm Briganti