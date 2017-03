Baggio è un quartiere da scoprire, con il suo Borgo storico, il campanile romanico, i vecchi cortili e l'atmosfera di paese che riporta al clima della Vecchia Milano. Sabato 8 aprile, Baggio si riempirà di arte, con performances, inaugurazioni, mostre diffuse ed eventi per tutti in occasione di OCCHIO A BAGGIO, evento organizzato e promosso dall'Associazione Culturale Viverebaggio. Molte saranno le manifestazioni e gli artisti previsti per quella data, dallo street artist Mattia Torreggiani che renderà omaggio al quartiere con una performance di live painting all'inaugurazione e posa di quattro nuove opere che arricchiranno il Borgo con luce, fascino e colore. I pannelli decorativi che saranno affissi in luoghi caratteristici del Borgo sono opera degli artisti Tino Pessina autore del pannello Volare Ancora, Pietro Spica - i cui quadri, dai colori brillanti e dalle linee morbide, sono esposti in diverse gallerie italiane e statunitensi e sono presenti in numerose collezioni in Europa e in America - omaggerà il nostro quartiere con il pannello La finestra sul futuro, Emilio Formenti con il pannello intitolato Baggio ed infine il gruppo "Le donne per i diritti" con il loro omaggio a Klimt intitolato Le tre età della donna. I negozi di via si sono autotassati per risanare un intero muro, rovinato dal tempo e dai graffiti, per dare una delle opere che in questa occasione verranno posate una sede degna dell'impegno e dell'amore profuso dall'autore. Opere di artisti del territorio verranno inoltre esposte nei negozi del quartiere per un'intera settimana a partire dall'8 aprile e nel corso di tutta la giornata decine di eventi organizzati dai commercianti della zona siamo sicuri riempiranno le strade di altrettanti luci e colori. Visite guidate per il quartiere, mostre espositive, aperitivi, la finale del torneo di scacchi (SCACCO BAGGIO), giochi e intrattenimento per i più piccoli. Anche se non abiti a Baggio non perdere l'occasione per venire a conoscere questo meraviglioso quartiere della periferia ovest della città.