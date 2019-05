La grande festa di Radio Deejay con Mika, Måneskin, The Giornalisti e tanti altri, sabato 22 giugno

Sabato 22 giugno torna l'appuntamento con Party like a Deejay 2019 presso Mind - Milano Innovation District, il parco scientifico e tecnologico che sta sorgendo negli spazi di Expo 2015.

La festa

Dopo i sold out delle serate al Mediolanum Forum di Assago (2015), al Palalottomatica di Roma (2016), al Pala Alpitour di Torino (2017) e all'Unipol Arena di Bologna (2018) la tradizionale festa di Radio Deejay torna a Milano con una no stop di 12 ore di musica e una nuova grande location.

Gli ospiti

La festa, nel corso degli anni, è diventata la celebrazione del legame tra il pubblico e gli artisti di Radio Deejay. Tra gli ospiti della grande festa: Mika, Måneskin, Achille Lauro, Coez, Elisa, J-Ax & Tormento, Ghali, Mahmood, Thegiornalisti e, a seguire, il Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso alla consolle. Oltre al Main Stage, dove si esibiranno questi ospiti, verrà inoltre allestito anche un Second Stage con dj-set dalle prime ore del pomeriggio con musica live con gli artisti di Radio Deejay e i loro ospiti (Nikki e la musica di Tropical Pizza, Wad e gli ospiti di One Two One Two, Rudy Zerbi e i suoi Amici, Nicola Savino alla console con Digei Angelo) e uno Speakers Corner per scoprire dal vivo la voce dei protagonisti del proprio programma preferito (con Linus e Aldo Rock, il Trio Medusa, La Pina con Diego e La Vale ).

L'area sportiva

Non solo musica, ma un’area sportiva con campi per giocare a basket e Green Volley affiancata da un’ampia area ristoro, oltre ad una corsa per i più appassionati, che con Linus percorreranno La 5 delle 5, una gara non competitiva in programma alle 17.

Credit immagine