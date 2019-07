Una festa reggae con Alborosie e King Jammy al Magnolia

Venerdì 19 luglio la rassegna estiva del Circolo Magnolia di Milano ospiterà il live di Alborosie, ambasciatore italiano delle travolgenti atmosfere reggae. A seguire il live set di King Jammy.

Alborosie

Ambasciatore del reggae italiano, con il suo lavoro Alborosie ha conquistato pubblico e critica, tanto che nel 2011 è stato il primo artista bianco a vincere il prestigioso Mobo Awards, premio dedicato alla musica black. Nel 2016 esce 'Freedom & Fyah', il suo ottavo disco di inediti da solista, a vent'anni dalla fondazione dei gloriosi Reggae National Tickets. Lo stesso anno a pochi mesi di distanza un altro imponente progetto, "The Rockers", lo vede in veste di produttore discografico: all'interno del progetto ci sono moltissimi artisti di ogni genere e tipo, un album pensato per il pubblico italiano in cui troviamo collaborazioni con gli artisti come Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Fedez, Elisa e Nina Zilli.

King Jammy, all'anagrafe Lloyd James, è un producer appartenente alla scena dub e roots reggae giamaicana. Il suo percorso inizia in giovane età quando costruisce amplificatori e ripara accessori elettronici e soundsystem. Dopo essersi trasferito in Canada per lavoro, torna a Kingston per aprire il suo studio e pubblica "Yabby You". Verso la fine degli anni '70 inizia a pubblicare le proprie produzioni tra cui l'album di debutto del 1977 "Black Uhuru" diventando un artista richiesto e influente nel panorama mondiale per le produzioni innovative. "Under Me Sleng Teng" è il successo del 1985, brano che permette al producer di godere di un'ottima visibilità e di essere nominato pioniere dell'era della dancehall digitale. Le sue composizioni hanno dominato la scena reggae per tutti gli anni '80 e '90 grazie alle collaborazioni con grandi artisti come Sizzla, Frankie Paul, Junior Reid e Gregory Isaacs e Alborosie.