A Milano la prima "Festa del risotto"

La prelibatezza per eccellenza della cucina meneghina che per la prima volta sbarca in centro città. Sabato 4 e domenica 5 novembre si terrà a Milano la prima edizione della "Festa del risotto", organizzata dall'associazione "Eat urban".

Sarà - assicurano i promotori - "la prima festa del risotto in centro città che si propone come iniziativa culturale per la promozione delle aziende agricole e dei produttori locali delle tradizioni lombarde".

La "sagra", neanche a dirlo, sarà una continua celebrazione del "riso, del risotto - la ricetta tradizionale milanese - della sua città - Milano - e della sua Regione, la Lombardia" in un evento che - spiegano gli organizzatori - "è un viaggio alla ricoperta dei sapori, delle tradizioni antiche della nostra terra che pian piano col passare degli anni si stanno perdendo".

L'appuntamento - sabato e domenica dalle 11 del mattino fino alle 23 - sarà nell'antico convento al civico 49 di via San Vittore.

Ad aspettare gli appassionati - parola di Eat Urban - saranno i "migliori chef con pentoloni oversize" per "una performance di cucina unica nel suo genere con il risotto giallo allo zafferano e altre due ricette tradizionali lombarde".