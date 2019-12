Un Natale alternativo con lo spettacolo rock della Spleen Orchestra

Mercoledì 25 dicembre arriva una festa di Natale alternativa: per l'occasione, al Live Club di Trezzo sull'Ada, debutta infatti il nuovo show della Spleen Orchestra con "Burton’s Nightmare", un’opera rock che attinge all’immaginario cupo e ironico del regista Tim Burton, per catapultare lo spettatore in un mondo caotico e fantastico. Qui gli scheletri ballano il jazz e il Re delle Zucche vuole festeggiare il Natale. Costantemente in bilico tra teatro, musical e concerto, Burton’s Nightmare fa della commistione di temi e generi il suo punto di forza, alla ricerca di un caos ordinato che possa appagare spettatori di tutte le età.

I personaggi

Tre attori/cantanti e cinque musicisti animano il palco interpretando personali rivisitazioni di alcuni dei personaggi più amati del mondo, da Jack e Sally (The Nightmare Before Christmas) a Victor e la sua defunta Sposa (La Sposa Cadavere), passando per Willy Wonka e i buffi Oompa Loompa (La Fabbrica di Cioccolato), Edward Mani di Forbice (Edward mani di forbice), i rosa elefanti (Dumbo), il Cappellaio Matto e il Bianconiglio (Alice in Wonderland), il barbiere Sweeney (Sweeney Todd), e tanti altri.

Un Narratore affabile e ammiccante esce dalla fossa insieme con la sua orchestrina di scheletri sgangherati per condividere le sue storie sia divertenti che tristi. Accompagnato dal pubblico e da un ritmo coinvolgente, ripercorre la storia di un Uomo e di una Donna che si trovano via via catapultati in nuovi panni e nuovi mondi ad affrontare situazioni paradossali che ruotano attorno alla tematica dell’incubo alla scoperta di un dolce lieto fine che ci insegna come risate e affetti possano esistere anche nelle tenebre.

La Spleen Orchestra

La Spleen Orchestra è attiva da dieci anni e ha portato i suoi spettacoli a tema timburtoniano in Italia e all’estero riscuotendo un grande successo e guadagnandosi l’affetto di un nutrito seguito, esibendosi anche in importanti manifestazioni come il Lucca Comics & Games (Italia), il Carnevale di Venezia in Piazza San Marco, Carroponte, Festival dell’Unicorno, L’ Elfia Festival (Olanda), tutti i live Club più importanti in Italia e diversi Teatri di tradizione tra cui il Teatro Sociale di Como, Teatro Tau, Teatro Astra, Teatro di Cascina, Teatro Sociale di Busto Arsizio per citarne alcuni. Dopo aver realizzato il suo primo disco, l’Orchestra celebra i suoi dieci anni di attività reinventandosi in uno spettacolo ancora più ambizioso che è frutto di tutta l’esperienza maturata e di importanti collaborazioni.

Dal 2019 la Spleen Orchestra lavora a A Burton’s Nightmare insieme al regista e sceneggiatore Riccardo Sirignano già conosciuto in Italia e all’estero per la serie distribuita da Amazon Prime Video, Anime e Sangue, e per lo spettacolo teatrale Io, Pindaro e Lapalisse vincitore del premio Giovani Direzioni 2017 e Theatrical Mass 2019. La realizzazione dei costumi e delle scene è affidata al duo Piece of Cake già attivo nell’ambito teatrale e cinematografico, oltre che leader nella produzione di costumi e attrezzature per cosplayer e vincitori di prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali in questo settore.