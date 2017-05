Festa per i senzatetto a Milano: appuntamento per il 19 maggio 2017

Rendere più visibili i tantissimi senzatetto abitualmente ignorati nella loro esistenza. "La loro realtà è un dato di fatto e uno sguardo più profondo ai loro bisogno può renderci solo persone migliori", scrive l'associazione Pro Tetto, che organizza l'evento. L'appuntamento è in centro a Milano, il 19 maggio alle ore 18.45.

Lo spirito sarà quello di una festa, con musica e spettacoli, fatti da persone che vivono in strada e da professionisti. Come è stato già fatto durante la settimana della “Milano Food Week”, la sensibilizzazione sullo spreco alimentare resta uno dei temi che Pro Tetto intende rilanciare anche in questa occasione di festa; sarà infatti allestito un semplice buffet, realizzato con l’aiuto di Recup, che ha come missione il recupero degli alimenti invenduti nei mercati, e di diversi commercianti che hanno condiviso e patrocinato questa mission.

L'associazione Pro Tetto ha un progetto importantissimo, già proposto sia in Comune che in Regione, che ha come obiettivo la riqualificazione dell’essere umano. Il progetto intende aiutare le famiglie a reddito zero, papà o mamme separati e senza lavoro, oltre a tutte quelle persone che, per vicissitudini, vivono in uno stato di grande precarietà e di degrado umano, come i senza tetto che ogni notte vivono in strada.

I volontari dell’associazione Pro Tetto sono già impegnati nel distribuire pasti caldi, vestiario e beni di prima necessità, proponendo anche percorsi riabilitativi, laddove è necessario.

Data e ora dell’evento: 19 maggio 2017 ore 18.45

Luogo: piazza San Carlo, Milano

Presenti il presidente Fernando Barone e il vicepresidente Marco Santagostino. Annunciata la partecipazione di Pierfrancesco Majorino, assessore al welfare del Comune di Milano.