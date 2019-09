Milano, un party negli showroom di design dove il dj è l’architetto

Mercoledì 18 settembre torna a Milano il consueto appuntamento che vede gli architetti in veste di DJ per una sera, con la sesta edizione di "Dj Arch Night" che quest’anno ha avuto luogo anche a Londra. L’iniziativa itinerante organizzata da Towanti coinvolge una cinquantina di studi milanesi e dodici showroom di design.

La serata

Nel corso della serata gli architetti mixano dal vivo la propria playlist con il supporto di DJ professionisti. A ogni showroom sono abbinati più studi per un vero e proprio percorso musicale che si snoda tra le maggiori vie meneghine del design.

I brand di settore coinvolti in questo circuito sono: Casalgrande Padana, Cosentino, Élitis, GROHE, H2Otto By Ceramica Sant'Agostino | Effegibi | Irsap | Vismaravetro, Herman Miller, Jannelli&Volpi, Jaquar Group, Kreon, Lualdi, Manerba, Modulnova, PEDINI BRERA, Smeg.

I partecipanti potranno votare la miglior performance musicale per ogni showroom, attraverso un’apposita cartolina fornita all’ingresso. Al termine le playlist finaliste saranno valutate da Chicco Giuliani, speaker di Radio Deejay, per eleggere la migliore di questa VI edizione, che sarà premiata con un viaggio per due persone a Ibiza, meta spagnola famosa per la folle movida.

Inoltre quest'anno TOWANT premia, sempre insieme al noto speaker radiofonico, la cover più bella, ideata dallo studio in accompagnamento alla propria playlist.

La partnership con Cityscoot

Altra grande novità di questa edizione è la partnership con Cityscoot, azienda leader a Milano nello sharing di scooter elettrici. I mezzi ecologici saranno gratuiti per i nuovi iscritti per circa quaranta minuti, così il pubblico della DJ ARCH NIGHT avrà modo di muoversi in agilità tra gli showroom partecipanti.

DJ ARCH NIGHT è una manifestazione gratuita e aperta al pubblico. Per accedere è necessario accreditarsi sul sito www.towant.eu con apposito modulo scaricabile cliccando sulla sezione dedicata all'evento.

DJ ARCH NIGHT è un'iniziativa ideata e realizzata da TOWANT, agenzia di pubbliche relazioni nel settore dell'architettura e del design che opera in Italia e all'estero con iniziative ed eventi non convenzionali. Tra questi vi sono ArchichefNight dove l’architetto è chef per una sera; ArchitectsParty, gli aperitivi negli studi di architettura; DesignLeague, torneo di calcio balilla del design organizzato durante il Salone del Mobile e Design Sail, giro in barca a vela tra i professionisti del settore.

Per accrediti e info: TOWANT | T 0571 1614943 | staff@towant.it | www.towant.eu

Programma

. Casalgrande Padana/Lualdi, Foro Buonaparte 74

BARRECA & LA VARRA

CBĀ Studio | Christian Bianco Ārchitects

MGALAB - Architetto Giovanni Musica

SBGA | Blengini Ghirardelli

. Cosentino, Piazza Fontana 6

DESIGN INTERNATIONAL

PROGETTO CMR

rgastudio

rma | roberto murgia architetto

. Élitis, Via Savona 97

Atelier(s) Alfonso Femia

Davide Cumini Studio

Studio Mabb

Tétris

. GROHE, Via Crocefisso 19

ATIproject

CABERLONCAROPPI

FEDERICO DELROSSO ARCHITECTS

MMA Projects

. H2Otto by Ceramica Sant'Agostino | Effegibi | Irsap | Vismaravetro

Via Crocefisso 27

(ingresso da Via Molino delle Armi)

02ARCH

GaS Studio

SDARCH Trivelli&Associati

studiononis

. Herman Miller, Corso Garibaldi 70

aMDL CIRCLE

GIUSEPPE TORTATO ARCHITETTI

LOMBARDINI22

One Works

Jannelli&Volpi / Manerba | via Melzo 7

AMA – ALBERA MONTI & ASSOCIATI

D2U - Design to Users

e45

Metrogramma

. Jaquar Group, Viale Vittorio Veneto 6

BINOCLE

Desearq Studio

Gaudenzio Micotti Architetto

PAZdesign

. Kreon, Via Vincenzo Forcella 5

DAAA Haus

DUCCIO GRASSI ARCHITECTS

FABRIC INTEGRATED ARCHITECTURE

FORO Studio

. Modulnova, Corso Garibaldi 99

deamicisarchitetti

LMArchitettura

MIGLIORE + SERVETTO ARCHITECTS

STUDIO02MILANO

. PEDINI BRERA, Corso Garibaldi 9

LPzR architetti associati

Lucchesedesign

marcocarininteriordesigner

MAURIZIO FAVETTA KINGSIZE ARCHITECTS

. Smeg, Via della Moscova 58

minimal48

PR5 Studio

PRINCIPIOATTIVO Architecture Group

Studio MILO