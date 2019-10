Alla Bocciofila Martesana arriva "Milano Swing Fest", un ballo di inizio autunno

Venerdì’ 25 ottobre alla Bocciofila Martesana arriva Milano Swing Fest, una serata incentrata sul ballo swing, lindy hop, charleston, balboa e boogie woogie. Non solo: la serata verrà animata anche da apertivi street food e dalla possibilità di cenare, con proposte anche per vegetariani e tanti dolci come i pasticiotti e i cannoli siciliani.

Due live band si alterneranno poi sul palco per far ballare il pubblico a ritmo di swing e di boogie woogie.

Il menu

Menu’ su prenotazione chiamando il numero 02.2871185, dalle 11:30 del mattino in poi.

- Paccheri con ciliegino di pachino e burratina

- Risotto stracciatella e pistacchio

- Cotoletta Milanese e insalata

Solo primo: 8 euro

Solo secondo: 10 euro

Piatto unico: 16 euro