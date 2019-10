Pasta, risotti e creme: a Milano arriva la Fiera del Tartufo, dove mangiare a tutte le ore

Da giovedì 17 a domenica 20 ottobre Milano ospita la Fiera Nazionale del Tartufo, una quattro giorni dedicata al Re dell'autunno, tra sapori, incontri e degustazioni.

Creme, formaggi e salumi

Dai boschi di tutta Italia alla splendida cornice di Piazza Città di Lombardia a Milano, l’oro nero – o bianco – della gastronomia, sarà in mostra presso la prima edizione della Fiera del Tartufo, un’occasione importante per il prezioso alimento. I riflettori dell’evento saranno puntati sui produttori, che avranno la possibilità di esporre e vendere presso i loro stand le proprie specialità a base di tartufo, dalla pasta alle creme, dai formaggi ai salumi.

I marchi presenti

Svariati marchi della penisola hanno confermato la propria presenza. In primis Urbani Tartufi, azienda conosciuta in tutto il mondo con i suoi oltre 150 anni di storia; sarà poi possibile trovare in fiera le specialità di altri produttori/commercianti di alto livello come Savini Tartufi, Giuliano Tartufi, LGM Tartufi Francia, l’Associazione Tartufi del Monferrato, Grazioli Tartufi, Milano Tartufi, Pergola Tartufi, Sabetta Tartufi e Savitar.

Show cooking tra spaghetti e risotti

Oltre agli espositori, sarà presente un’area food curata da Associazione Culturale Circus, ideatore dell’evento insieme ad Arte del Vino, in cui sarà possibile assistere a veri e propri cooking show per portare in fiera la cucina degli Chef e assaggiare i piatti creati utilizzando alcuni dei prodotti reperibili presso i vari stand, come ad esempio la bruschetta al tartufo, spaghetto classico al tartufo, risotto con crema di tartufo, tagliata di manzo con scaglie di nero con contorno di rucola, bocconcini di vitello al tartufo, erbe di campo all’aglietto. Tartufi per tutti i gusti e per tutte le ore, quindi, dal pranzo alla cena, passando per un veloce aperitivo, il tutto accompagnato da ottimi vini (saranno infatti presenti vini delle cantine Barone di Bolaro, LeCrete e Terrasolata) e birre, per godersi il pasto nella sua completezza: una cena completa (dall’antipasto al dolce, con birra o un bicchiere di vino) avrà un costo intorno ai 25 euro, mentre per 12-15 euro si potrà assaggiare un primo sempre accompagnato da birra o vino.