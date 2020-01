Una giornata da Tenoha tra artisti e artigiani giapponesi

Sabato 25 gennaio presso Tenoha si terrà il party di lancio di "Tokyo Teshigoto", progetto nato per divulgare il ricco artigianato giapponese e la sua moderna filiera di produzione.

Gli incontri con gli artigiani

La serata, riscaldata dalle musiche del DJ Set Andrea Ratti, offrirà anche la possibilità di assistere a “meet the maker”, dalle 13 alle 18 un artigiano incrocerà fili di seta per creare bracciali a doppio o triplo giro come in uso alla famiglia reale giapponese. Dalle 18 alle 20 un artigiano del rame invece forgerà innaffiatoi dalla particolare forma allungata, per bagnare bonsai rari, gentilmente forniti da Crespi Bonsai.

L’evento è gratuito senza necessità di registrazione. Ingresso libero.