"Festa del tortello": dal 21 al 26 luglio

Dal 21 al 26 luglio a Vigolzone (PC) torna la tradizionale Festa del tortello De.Co (Denominazione Comunale), la sagra dedicata al tortello piacentino, ripieno di ricotta, parmigiano ed erbette, con la peculiare forma a caramella.

La sei giorni porta numerosi stand gastronomici con pietanze piacentine come tortelli, pisarei e fasò, spiedini, salame cotto e salume piacentino. Ad animare la manifestazione anche musica dal vivo con diverse orchestre, balli su pista di 380 mq e parco giochi con giostre gratuite per i bambini. Per maggiori info: 0523.870652, 0523.870539, 339.5044099, informazioni@vigolzoneproloco.