Torna la mitica serata "Twist & Shout" con le musiche degli anni '50 e '60

Sabato 1 febbraio al Fabrique arriva la mitica serata Twist & Shout, per ballare tutta la notte a ritmo dei mitici brani degli anni Ciqnuanta e Sessanta.

La serata

Un vero viaggio nel tempo con la musica e le atmosfere degli esplosivi 50’s and 60’s: quello che attenderà il pubblico del Fabrique saranno 6 ore di puro divertimento con la musica e le atmosfere che hanno cambiato il mondo. In consolle il duo fondatore di "Twist and Shout", Alessio Granata & Ale Leuci, per accompagnare i più temerari fino alle 4 del mattino con il meglio della musica che ancora oggi fa ballare decine di migliaia di persone.

Verrà inoltre previsto un haistylist che gratuitamente preparerà acconciature e trucco d’epoca gratuiti con il corner di Ketty - Vintage Style - Cinieri.

Dalle 22:30, inoltre, saranno pfrevisti gli insegnanti di Twist and Shout.