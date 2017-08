Il 10 settembre da Vagros maratona di barman con più di 5000 cocktail

In occasione del suo trentennale, Vagros, distributore di spirits, liquori e attrezzature per barman professionisti, dà una festa nel cortile della sua sede il 10 settembre, presentando una maratona di barman.

L'evento, organizzato in collaborazione con Zero, prevede l'allestimento di un bar con più di 2000 bottiglie e di una sfida tra i 48 più bravi professionisti del bancone di Milano, che si esibiranno per un'ora a testa nella preparazione di più di 5000 cocktail. A rendere piacevole l'iniziativa anche street food e deejay set. Ingresso libero solo su prenotazione e fino a esaurimento.