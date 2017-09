Sabato 30 settembre grande festa per i 20 anni di Live Music Club

Sabato 30 settembre Live Music Club celebra il suo 20° compleanno con una festa aperta al pubblico, in compagnia alcuni dei gruppi che hanno suonato qui negli anni: Ministri, Punkreas, Shandon, Derozer e Matrioska.

Una serata per celebrare due decenni di musica e cultura, all'insegna del sostegno a realtà emergenti e alternative e con un occhio di riguardo per l'ambiente - il club è alimentato da pannelli solari e ha un sistema di ticketing elettronico. Come spiega il direttore generale Fulvio De Rosa: " Si tratta di elaborare un percorso, quello del Live Club, iniziato 20 anni fa - come spesso accade per questo tipo di realtà storiche - un po’ per caso tra amici con la stessa passione (quella per la musica), non pensando che poi quel progetto si sarebbe trasformato nel lavoro della nostra vita e ci avrebbe portato a creare un locale diventato una realtà di tale importanza e proporzioni come è oggi il Live Club di Trezzo sull’Adda".

Oltre alla musica dal vivo, ad animare la serata la consolle dei Planet Funk, Vito War, Frost e Juri. Presenta la serata Davide Facchini di Radio Popolare. L’intero ricavato verrà utilizzato per organizzare corsi di formazione musicale per ragazzi in difficoltà a Trezzo.