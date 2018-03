"Festival del silenzio": fino al 18 marzo alla Fabbrica del Vapore arte e performance senza suoni

Il Festival del Silenzio, fino al 18 marzo, porta alla Fabbrica del Vapore forme artistiche e performative che si manifestano attraverso il linguaggio del corpo, senza bisogno di espressione verbale.

Gli spettatori potranno apprezzare il silenzio come veicolo di pace, ascolto e quiete e, al contempo, abituarsi a leggere il linguaggio corporeo, la più naturale e antica forma espressiva. Tra i tanti artisti presenti al Festival, con provenienze e culture diverse, anche alcuni nativi segnanti, cioè utilizzatori della Lingua dei Segni come lingua madre. Teatro, danza, musica e arte visiva saranno declinati attraverso esibizioni, laboratori, mostre e spettacoli. Per il programma completo: www.festivaldelsilenzio.com/program.

