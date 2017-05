Festival di strada

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un festival per tornare a vivere la strada, per riappropriarsi di un luogo di coinvolgimento e aggregazione: Vita di Strada, ormai al suo quinto anno consecutivo, porta avanti questo obiettivo. Attraverso la musica, la danza, l'arte e il gioco, la città torna a vivere per la strada, uno spazio comune, un luogo di tutti molto spesso abbandonato. Due giorni di festival gratuito che permetteranno questa esperienza ai cittadini della metropoli milanese, agevolati dai grandi spazi interni ed esterni di cui gode lo Spazio MIL (via L. Granelli 1 - Sesto San Giovanni). Sabato 13 e domenica 14 maggio dalla mattina alla sera grandi e piccini avranno la possibilità di cimentarsi in attività e giochi all'aria aperta; di stare insieme per le vie del parco del "carroponte", accompagnati da musica e circensi, da cerchi di fuoco e bolle di sapone. Tutti avranno la possibilità di appropriarsi del luogo che li circonda, ognuno a proprio modo. Le giornate avranno dei momenti dedicati esclusivamente ai bambini: a partire da sabato 13 dalle ore 16.30 con l'associazione culturale DAC, che conquisterà i più piccoli con attività volte a far apprendere le tecniche e i segreti di base per maneggiare le clavette. A seguire alle ore 18.30, nel piazzale di fronte al Ristorante Il Maglio, l'associazione Quattrox4 eseguirà lo spettacolo "Flock", di e con Clara Storti e Lorenzo Covello. I due personaggi alla ricerca di una via di fuga avranno un unico strumento: la corda. Dalle ore 19.00 presso il Ristorante il Maglio sarà possibile cenare o godersi un aperitivo nel dehors e vivere così un momento di ritrovo all'aria aperta, in attesa, alle ore 21.00, dello spettacolo di fuoco della compagnia dei Caos Caos Clan. La domenica, da sempre vista come la giornata per stare con la famiglia, vedrà numerosi momenti di condivisione: dalla caccia al tesoro, che vedrà impegnati adulti e bambini nella ricerca di segreti che caratterizzano il luogo, o con arguti indovinelli matematici, al workshop di tiro con l'arco (dalle ore 10.00 alle ore 17.00) a cura dell'associazione Frecce del Seprio. Non mancheranno, dalla domenica mattina per tutta la giornata, il trucca bimbi e un clown abile e disponibile a realizzare le più svariate forme con i palloncini. La novità saliente di questa edizione sarà domenica 14 dalle ore 16.00: con il "Giro Performance", il collettivo di artisti del Caos Caos Clan accompagnerà il pubblico alla scoperta di una successione di esibizioni spettacolari attraverso un percorso che si svolgerà in diverse tappe all'interno e all'esterno dello spazio. Un inverosimile duo comico guiderà i visitatori che potranno assistere ad uno show di bici acrobatica attorno al grande Maglio Breda, per poi ammirare dei "giocolieri in vetrina" fino ad arrivare agli spazi dell'Archivio Giovanni Sacchi, dove tra giochi di luce e bolle di sapone realizzate con un ventilatore si assisterà a una esibizione acrobatica realizzata con un fantastico attrezzo, la "ruota di Cyr". Il punto di ritrovo finale sarà nel piazzale del parco, dove tra trampoli e monocicli si assisterà all'ultimo spettacolo del festival: lo slacklining, un esercizio di equilibrio e bilanciamento. Due giorni densi per un festival organizzato da Spazio MIL, in collaborazione con Associazione Culturale DAC, Andrea Brunetto e Marcello Seregni, ed il Comune di Sesto San Giovanni. Realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo. Il programma è in continuo aggiornamento, e fino all'ultimo potrebbero aggiungersi nuove attività o spettacoli che saranno aggiornati sul sito www.vitadistrada.it e sulla relativa pagina Facebook. In caso di pioggia, l'evento si terrà al coperto. Ingresso gratuito Per informazioni: staff@vitadistrada.it 02/36682271