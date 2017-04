Chinese art festival 2017 a Milano

Chinese Art Festival - 5,6,7 maggio dalle 10 alle 23 - Milano Fabbrica del vapore Il Festival si propone di presentare al pubblico alcuni aspetti della cultura tradizionale e folkloristica cinese. Troupe di artisti provenienti dalla Cina proporranno spettacoli di danza, musica, Opera, mostre di calligrafia, dipinti, antiquariato, abiti tradizionali, foto, esibizioni di arti marziali, tornei di tennis tavolo, go, scacchi cinesi e molte altre attività. Sono previsti laboratori per bambini e adulti. Il festival si articola in vari momenti nell'arco delle tre giornate previste, alternando spettacoli sul palco, nel piazzale e nei vari spazi della Cattedrale e della Sala Messina 2. Agli spettacoli che vedono protagonisti gli artisti provenienti dalla Cina, si affiancheranno performance di artisti cinesi residenti in Italia. Una parte importante dell'evento riguarderà gli studenti cinesi e italiani, di ogni ordine e grado che saranno coinvolti in varie attività artistiche e performative. L'ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito. Per informazioni info@diamocilamano.it https://www.facebook.com/events/1877673349155688/?active_tab=discussion

