"Festival della Biodiversità": fino al 24 settembre oltre 100 eventi su natura e turismo sostenibile

Fino al 24 settembre tornano i concerti, gli spettacoli teatrali e gli incontri culturali del Festival della Biodiversità, la manifestazione nata per celebrare la diversità della vita sulla Terra, che, giunta all'undicesima edizione, quest'anno si concentra sul tema del turismo sostenibile.

La promozione delle modalità di viaggio rispettose degli ecosistemi naturali viene declinata attraverso più di 100 appuntamenti, per la maggior parte ospitati dalla Cascina Centro Parco, situata nel cuore del Parco Nord Milano, ma accolti anche dall'Orto Comune di Niguarda, dal Parco Balossa, da Villa Lonati e dall’adiacente Museo Botanico del Comune di Milano e dal MIC – Museo Interattivo del Cinema.

Tra le iniziative imperdibili: la performance musicale I suoni della guerra, a cura di Ecomuseo EUMM, il 23 settembre (ore 19) nei Bunker Breda del Parco Nord; il concerto del duo Ely & The Prophet Jama, tra black music, soul e jazz, il 23 settembre (ore 20) al Parco Balossa; e lo spettacolo itinerante Into The Wild Night, ispirato all’omonimo film di Sean Penn, domenica 24 settembre (ore 20).

Molte anche: le letture, come il reading di Lorenza Zambon (16 settembre, ore 18); le attività per bambini, quali le passeggiate filosofiche al Parco Nord (17 settembre, ore 15); le performance teatrali, come Farsi silenzio di e con Marco Cacciola (23 settembre, ore 18), e le proiezioni cinematografiche, al MIC nell'ambito di una rassegna in dieci titoli. Per maggiori info e prenotazioni (consigliate): www.festivalbiodiversita.it, info@festivalbiodiversita.it, 02.2410161.