Per la prima volta a Milano il mondo della birra artigianale e quello del vino si incontrano: appuntamento il 22 e il 23 settembre, in via Don Giovanni Bosco 7, per il primo festival di birre artigianali e vino di qualità: "Bir end Uain", organizzato da Grappoli e Luppoli assieme al Circolo Acli Terre e Libertà.

25 diverse birre artigianali alla spina, tutte da gustare ed apprezzare con le preziose indicazioni di Mr. Beerbrain e 20 differenti etichette di vino di qualità, da scoprire assieme al wine taster di Grappoli e Luppoli, Marc Pavia.

Cucina alla griglia non stop per tutta la durata del festival, con arrosticini abruzzesi e salamelle nostrane. Non mancheranno taglieri di formaggi e salumi.

Venerdì 22 settembre inaugurazione alle 18 con la possibilità di bere birre e vini sino a mezzanotte. Sabato 23 settembre il festival “Bir end Uain” replica dalle 12 alle 24, sempre al Circolo Acli Terre e Libertà dietro la piazzetta San Luigi a Milano (via Don Giovanni Bosco 7, mm Lodi). Vi aspettiamo, ne “berremo delle belle”!