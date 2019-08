All'Ippodromo del Galoppo arriva un festival dedicato a birra artigianale, musica e arte

Sabato 7 e domenica 8 settembre il parco dell'Ippodromo del Galoppo ospiterà Mash - Craft Beers & Arts Festival, la prima edizione del Festival dedicato a birra artigianale, musica e arti indipendenti.

Il festival

Dopo il grande successo della preview di maggio per Milano Food City, "MASH - Craft Beers & Arts Festival" approda alla sua prima edizione: sabato 7 e domenica 8 settembre l’Ippodromo del Galoppo di Milano ospiterà la due giorni dedicata all’incontro tra diversi mondi, quello delle birre artigianali, italiane e internazionali, e quello della musica e delle arti indipendenti.

I birrifici presenti

MASH propone due giornate di degustazioni, musica live ed esposizioni all’interno di uno degli ippodromi più conosciuti al mondo, in cui saranno disponibili oltre 100 varietà di birre artigianali, tra marchi consolidati, eccellenze del territorio e nuove promesse, provenienti soprattutto dalla scena brassicola lombarda, la più dinamica e trainante nel panorama italiano.

Tra i primi birrifici locali confermati per l’evento troviamo infatti Brewfist, Birrificio Lariano, Birrificio Rurale, Birrificio Lambrate, The Wall, Vetra, Hammer, Birrificio Valcavallina, War, Birrificio Menaresta, La Buttiga, Croce di Malto, Birrificio Via Priula, Birrificio Italiano, Birra Muttnik.

La musica live presente a MASH è stata selezionata grazie alla partnership con MI AMI FESTIVAL, da quasi quindici anni punto di riferimento della scena alternativa nazionale che curerà l’offerta musicale della domenica, giornata in cui si esibiranno La Superluna di Drone Kong, il nuovo progetto musicale di Nikki di Radio Deejay, Joan Thiele in un piccolo solo-live show e i Post Nebbia per il loro debutto milanese, che insieme ai dj set accompagneranno le degustazioni.



Il sabato sul palco i protagonisti saranno Black Beat Movement, Los Pichos, Tommi e gli Onesti Cittadini.

Dulcis in fundo, avremo il piacere di ospitare Alioscia Bisceglia, cantante e fondatore dei Casino Royale che racconterà i 25 anni di “Sempre più vicini”, pietra miliare della scena rock e alternativa italiana e presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia.

Non solo birra e musica

MASH non è solo birra artigianale e musica live: a completare l’offerta culturale sarà protagonista una selezione di opere realizzate da artisti, fotografi e illustratori accomunate dallo spirito artigiano, approccio che vuole essere il fil rouge delle intenzioni e del concept della manifestazione.