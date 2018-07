"Festival delle birrette": #DragQueen Edition a Mare Culturale Urbano

Dal 20 al 22 luglio a Mare Culturale Urbano arriva la 5° edizione del Festival delle birrette, una tre giorni all’insegna di ottima birra artigianale e di musica live e djset.

La quinta edizione del festival porterà anche l’energia travolgente di "La Wanda Gastrica" e "Senorita Peperita" per un evento dedicato al mondo delle Drag Queen. Saranno infatti tre giorni di show speciali tra canti, spettacoli, giochi e balli. Non solo: gli ospiti potranno scoprire le migliori birre artigianali del territorio, provenienti da diversi birrifici come il Birrificio Lariano o il Birrificio Rurale.

Di seguito il programma dell'evento:

Venerdì 20 luglio:

Dalle 20 alle 23: #Drag per una notte: Contest interattivo

Dalle 23 all'una: Drag queen show e dj set

Sabato 21 luglio

Dalle 20 alle 22: Din Don Drag, laboratorio di improvvisazione teatrale

Dalle 22 alle 2: Karaoke con La Wanda

Domenica 22 luglio

Apertura festival alle ore 18

Dalle 19:30: degustazione guidata delle birre in cortile (15 euro 6 assaggi di birra)

Dalle 20 alle 21:30: Talk show Wanda & Eventuali