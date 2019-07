A Mare Culturale Urbano arriva l'edizione "Fake News" del festival delle Birrette. Ospite d'eccezione: Max Caltagirone

A Mare Culturale Urbano torna il Festival delle Birrette: una tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 luglio interamente dedicata alle Fake News.

L'edizione Fake News

Bufale, informazioni inventate, notizie non verificate: a questo tema, quanto mai attuale, è dedicato il festival, organizzato insieme ai Distratti per porre l'attenzione, in modo ironico, sulla dilagante disinformazione quotidiana. Special guest dell'evento, Mark Caltagirone, oltre ad esibizioni di musica live, spettacoli, dj-set e numerosi birrifici, tra cui il Birrificio Rurale di Desio, il Birrificio The Wall dalla provincia di Varese il Birrificio Lariano di Lecco.

Ingresso gratuito.