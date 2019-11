"Milano Coffee Festival", arriva una tre giorni dedicata al mondo del caffè

Da sabato 30 novembre a lunedì 2 dicembre al Superstudio Più arriva il Milan Coffee Festival, una tre giorni dedicata al mondo del caffè italiano.

Il Festival

Una vera e propria celebrazione degli aromi del caffè, organizzata sulla scia del successo delle edizioni di Londra, Amsterdam e New York. Il Festival, con i suoi numerosi eventi live organizzati da fornitori di caffè e di cibo, di macchinari e attrezzature, è un evento imperdibile per tutti gli amanti della magica bevanda nera, ma anche per i professionisti e gli operatori di settore. I visitatori potranno prendere parte a una serie di degustazioni gratuite di caffè, workshop interattivi, dimostrazioni di acclamati baristi e godersi anche una rivisitazione del classico aperitivo milanese, cocktail d'autore a base di caffè e molto altro.

Gli appuntamenti

Numerosi gli appuntamenti previsti durante il festival, come il World-Class Baristas, con le leggende della Latte Art che realizzeranno vere e proprie creazioni con cappuccini e caffè. Sul palco si esibiranno infatti gli artisti più importanti tra cui l'attuale Campionessa del Mondo Manuela Fensore, l'Olandese Merijn Gijsbers Alpro Ambassador e Barista Champion, Matteo Beluffi Campione Italiano 2017, Eva Palma Head Barista di Ditta artigianale e tanti altri.

Non solo: presso il "Roaster Village" de La Marzocco saranno presenti alcuni tra le migliori torrefazioni della scena italiana tra cui "His Majesty the Coffee" e "Tomassi Coffee Roaster", che prepareranno dei caffè d’autore memorabili, utilizzando le macchine de La Marzocco.

Il programma

Per scoprire il programma completo si consiglia di visitare il sito dedicato.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del festival on-line.