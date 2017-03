Fino al 26 marzo "Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina"

Fino al 26 marzo si terrà Where Future Beats, 27esima edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina.

La manifestazione verrà ospitata in vari spazi della città: Auditorium San Fedele, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli “Feltrinelli Pasubio”, Spazio Oberdan, Institut Français, Casa del Pane di Porta Venezia, Cinema Palestrina, CineWanted.

In programma 60 diversi film, anteprime di rilievo per presentare le nuove opere di registi affermati, film acclamati dalla critica e premiati nei maggiori festival internazionali. In concomitanza con la rassegna, al Festival center (Casello ovest Porta Venezia) verrà ospitata la mostra fotografica Where future beats. Novità di quest'edizione inoltre, sarà la sezione tematica realizzata in collaborazione con Fondazione Feltrinelli e dedicata all’America Latina e ai relativi protagonisti, attori, figure rilevanti, soggetti portatori di conoscenze, capitale sociale, interazioni e comunità.

L'obiettivo del festival è quello di offrire una panoramica sul meglio del cinema contemporaneo che racconta e interpreta l’attualità di Africa, Asia e America Latina. Per il programma completo: www.festivalcinemaafricano.org.