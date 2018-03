"Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina": fino al 25 marzo

Fino al 25 marzo in vari spazi della città - tra cui Palazzo Litta, Cinema Oberdan, Auditorium San Fedele e Festival Center - si terrà What a Wonderful World, 28esima edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina, manifestazione consacrata alle cinematografie e culture di Africa, Asia e America Latina.

60 i film in proiezione, di cui 25 in prima visione italiana e 5 in anteprima mondiale. I film in concorso saranno giudicati da una Giuria internazionale composta da tre esperti che assegnerà il Premio al Miglior Film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo e da una Giuria di giornalisti italiani che attribuirà il Premio al Miglior Cortometraggio Africano e al Miglior film della sezione Extr’A, dedicata ai film italiani girati nei tre continenti o incentrati sull'immigrazione in Italia. Per il programma: www.festivalcinemaafricano.org/new/eventi.