Voli da 60 metri di altezza, artisti legati alle funi e armature di specchi: ecco il 'festival dei corpi'

Si chiama 'Colpo al corpo' ed è il festival di arti performative in arrivo a Milano, alla DanceHausPiù, Centro Nazionale di Produzione della Danza, dal 18 al 20 giugno.

Il festival

La manifestazione, a cura di Nicola Mette, ha l'obiettivo di promuovere nuove produzioni artistiche e di offrire ai giovani performer la possibilità di presentare il proprio lavoro e di incontrare artisti di fama nazionale e internazionale. "Il Festival - scrivono gli organizzatori - nasce per garantire il supporto alle giovani generazioni che si occupano di ricerca sperimentale nei vari ambiti artistici come la musica, la danza, le arti visive, e il teatro, sostenendo la cultura dell’interdisciplinarietà a livello locale e internazionale".

Ad aspettare il pubblico una combinazione di spettacoli all'insegna della contemporaneità dove diverse tematiche - dai pregiudizi al fascismo, passando per l'odio e gli stati d'animo - verranno raccontati attraverso la danza, il suono, la parola e le azioni dei corpi in movimento. Dodici artisti di diversa provenienza si alterneranno nella tre giorni milanese: Giorgia De Santi, Filippos Tsitsopoulos, Marisa Garreffa, Nicola Mette, Sara Simeoni, Chiara Bersani, Matteo Corso, Martina Brembati, Anna Bolena, Valentina Parati, Marta Allegra e Matteo Bittante. Per maggiori info: www.dhpiu.com.