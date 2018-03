Festival dei Diritti Umani 2018: dal 20 al 24 marzo alla Triennale, gratis

Una. Per tutti. Non per pochi, terza edizione del Festival dei Diritti Umani, si svolgerà alla Triennale dal 20 al 24 marzo 2018.

L'iniziativa - creata per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti umani, per denunciare le loro violazioni e dare rilievo a chi li difende - quest'anno avrà per tema la devastazione della Terra e le sue conseguenze sui diritti umani. I diversi appuntamenti metteranno in luce problemi come inquinamento, esodo di profughi ambientali, cambiamento climatico e prelievo insensato e iniquo dei beni di consumo, mettendo in luce al contempo la necessità di mutare l'andamento economico per garantire uno sviluppo sostenibile e, di conseguenza, i diritti umani di questa generazione e di quelle a venire. In programma: proiezione di documentari e testimonianze, dibatti con intellettuali e studiosi italiani, mostre fotografiche.

Il Festival dei Diritti Umani viene organizzato da Reset-Diritti Umani, con il patrocinio di Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR, the UN Refugee Agency, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano | Palazzo Marino, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Amnesty International - Italia, Legambiente Onlus, Ordine degli Avvocati di Milano, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano. L'ingresso alla manifestazione è libero e fino a esaurimento posti. Per il programma completo: festivaldirittiumani.it.