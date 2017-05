Festival del volo dal 2 al 4 giugno 2017

Un vero e proprio spasso per grandi e piccoli: il Festival prende il Volo! La nuova edizione della kermesse più curiosa e adrenalitica del programma estivo di Area Expo, è Il Festival del Volo. Dalle Mongolfiere allo Spazio che prende il via il prossimo 2 giugno. Un lungo weekend da trascorrere nell'area Experience che è pensato come un percorso infinito di attività speciali per l'intera famiglia, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Allacciate le cinture, si comincia! Oltre a incontrare Franco Malerba, primo astronauta italiano ad essere andato nello spazio esattamente 25 anni fa presente alla Kermesse con altri illustri ospiti in occasione di un convegno a tema previsto il 2 giugno nel pomeriggio, spaziali le attività tra cui scegliere. Per i bimbi dai 4 anni in su, 3 circuiti con ostacoli in cui cimentarsi con splendidi droni, accompagnati da esperti piloti. Per i più grandicelli, dai 12 anni in su, ecco i simulatori di volo: piloti virtuali addestreranno i ragazzi a uno spettacolare volo virtuale con partenza da Bresso, sorvolo dell'area Expo e atterraggio a Linate. La durata del volo è di 15 minuti circa e alla fine verrà consegnato un attestato. Sempre nell'area piloti virtuali da non perdere il progetto Mars City (www.mars-city.org). Mars Planet ha sviluppato la tecnologia V-Mars tramite la quale viene simulata, in realtà virtuale, l'esplorazione umana dello spazio e di Marte. Tutti su Marte per 15 minuti!Al Festival del Volo si potranno anche ascoltare divertenti storie di volo. Bisognerà entrare nel "Teatro in mongolfiera". Uno spazio coloratissimo creato all'iterno di una mogolfiera dove il pilota Alberto Melis e il suo team teatrale intratterranno le famiglie. Poco distante e da vedere assolutamente la meravigliosa esposizione dei velivoli e modellini, accompagnata da immagini "volanti"... Ci sarà un Piper, alcuni alianti…. Fino ai 10 anni in arrivo il treno gonfiabile: un grande "trenino" in cui entrare per un percorso nella fantasia. Dai 4 ai 12 anni si "gioca" con i laboratori aquiloni dove esperti aquilonisti dimostreranno la costruzione di bellissimi aquiloni, da testare subito in volo. Dai 5 anni in su, maxi aquiloni da ammirare e, accompagnati dai piloti aquilonisti, assimilare le prime manovre di guida. Inoltre, per gli under 14, i laboratori aerostatici: 2 aree strutturate per età per far conoscere le mongolfiere a bambini e ragazzi e presentare "Piera la Mongolfiera" e "Gast​one​ il Pallone" e far costruire mini mongolfiere in 2D o 3D. Non poteva mancare il lancio goloso di caramelle per i bimbi dai 5 ai 10 anni: a intervalli regolari splendidi aquiloni lanceranno cascate di bonbon da prendere al volo! E in ultimo il "bubble football", dai 6 in su: incontri di bubble sumo (1 contro 1), di bubble football o rugby (squadre 3 contro 3). Al Festival del Volo. Dalle mongolfiere allo Spazio sarà possibile anche salire in mongolfiera su estrazione. Il regolamento è nel sito. Volere o "volare" ce n'è da fare! http://www.festivaldelvolo.it/ http://www.liveticket.it/