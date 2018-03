Festival della fisica 2018

FESTIVAL DELLA FISICA

Prima edizione FESTIVAL DELLA FISICA, ideato e curato da Gabriella Greison, dal 20 al 28 marzo 2018, al Teatro Menotti di Milano.



Al via la Prima edizione del Primo Festival della Fisica, curato da Gabriella Greison (fisica, scrittrice di bestseller come ‘L’incredibile cena dei fisici quantistici’ e ‘Sei donne che hanno cambiato il mondo’ e monologhista a teatro). Non un semplice Festival della Scienza, ma si tratta di una prima edizione nazionale (e mondiale!) dedicata interamente alla fisica. Sul palco si alterneranno fisici e scienziati (non divulgatori!)…proprio per segnare la differenza tra il modo in cui viene diffusa nei giornali, sui media e in tv, questa magnifica disciplina che non ha niente a che fare con l’allarmismo di massa in cui spesso è immersa. La fisica che spiega tutto l’universo e a cui non possiamo rinunciare se ci facciamo le grandi domande sul perché delle cose.



Tre le città protagoniste del Festival: Copenaghen, Bruxelles e l’Italia. Perché il racconto si svolge nel XX Secolo e riguarda i fatti più importanti che hanno portato al mondo di oggi ad essere come lo viviamo noi.



Copenaghen: perché si occuperà di Niels Bohr e della sua scuola, dove sono nati e cresciuti i fisici (molti futuri premi Nobel) che hanno creato la fisica quantistica (Werner Heisenberg, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Lise Meitner e tanti altri). Verrà messo in scena uno spettacolo nuovo chiamato ‘Faust a Copenaghen’ (in prima nazionale), scritto da Gabriella Greison, regia Emilio Russo (le sere di sabato 24 marzo e domenica 25 marzo), sul palco Gabriella Greison e altri attori (Marco Balbi, Alarico Salaroli, Alberto Patrucco e Marcella Formenti). Lo spettacolo racconta anche la locandina del Festival. Ingresso 10 euro. In occasione di queste due serate, Gabriella Greison alla fine della messa in scena, nel foyer presenterà il suo nuovo romanzo ‘Hotel Copenaghen’ (Salani editore, da cui è tratto ‘Faust a Copenaghen’). A precedere lo spettacolo installazioni di intelligenza artificiale e robotica con animatori nel foyer, a cura di The Fab Lab Milano.



Ad inaugurare il Festival viene Salvatore Majonara (presidente di Kilometro Rosso, e pronipote di Ettore), che ci racconterà la storia di Ettore Majorana proprio nei giorni degli 80 anni dalla sua scomparsa. Inizio ore 20.30, la sera del 20 marzo 2018.



Nel festival Gabriella Greison riproporrà il suo “1927 MONOLOGO QUANTISTICO”, ambientato a Bruxelles, e che racconta il più grande ritrovo di cervelli della storia (Einstein, Marie Curie, Schrodinger, Dirac, Pauli, Lorentz, Planck, Heisenberg e tutti gli altri) in occasione del V Congresso Solvay. Lo spettacolo sta avendo molto successo nel tour in giro per i teatri di tutta Italia, e a grande richiesta torna al Teatro Menotti con due serate (giovedì 22 e venerdì 23 marzo). Ingresso 10 euro. A precedere lo spettacolo installazioni di intelligenza artificiale e robotica con animatori nel foyer, a cura di The Fab Lab Milano.





Ci saranno incontri e dibattiti sui temi della fisica più tosta che verranno affrontati in maniera semplice e facile per tutti, con i massimi esperti. Verrà il Presidente dell’INFN, Fernando Ferroni, a raccontarci ‘i grandi fisici di via Giulia’ la mattina di giovedì 22 marzo, ore 11.30. Verrà Emilio Santoro, il direttore del reattore nucleare dell’ENEA di Casaccia per raccontare ‘i gialli della fisica’ la sera del 21 marzo ore 20.30, e a seguire uno spettacolo di danza a cura della Compagnia Artemis Danza. Verrà Massimo Temporelli a raccontare ‘i fisici di via Panisperna’ la mattina di sabato 24 marzo ore 11. E tanti altri. Vi aspettiamo!



PROGRAMMA COMPLETO AL LINK: http://teatromenotti.org/w-la-fisica/