"Festival delle birrette": dal 20 al 22 ottobre da Mare Culturale Urbano

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre il Festival delle birrette torna da Mare Culturale Urbano in una speciale Game Edition, sempre a ingresso gratuito.

Le migliori birre artigianali italiane verranno affiancate da proposte street food con specialità regionali, giochi e musica. In quest'edizione sarà possibile cimentarsi nel beer pong, nel gioco della bottiglia e nell'inedito 100 Personaggi in cerca di birrette. Quanto alla musica, sabato si ballerà al ritmo dello swing cantautorale dei Cipriano’s Banda, mentre domenica pomeriggio l'ascolto guidato di The Joshua Tree degli U2 (a cura di Luca De Gennaro) sarà seguito da un dj set 45 giri (venerdì è invece in programma un "karaoke d'essai"). Di seguito il programma della tre giorni.

-venerdì 20 ottobre

18 apertura festival

21-24 Karaoke d’essai a cura di Walzer Carluccio

-sabato 21 ottobre

18 apertura festival

20 - 23 100 Personaggi in cerca di birrette, gioco di ruoli a cura di Onalim

21:30 Cipriano’sBanda in concerto

-domenica 22 ottobre

17:30 Ascoltiamo un disco, con Luca De Gennaro

19-22 dj set di Mariano Rano, selezione musicale rigorosamente su vinili 45 giri

19-22 100 Personaggi in cerca di birrette, gioco di società a cura di Onalim.