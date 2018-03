"Festival delle birrette": dal 16 al 18 marzo a Mare Culturale Urbano

Il Festival delle birrette arriva da Mare Culturale Urbano da venerdì 16 a domenica 18 marzo 2018, con una tre giorni dedicata a spine artigianali e street food.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con ChiareScure Festival, arriva nella Balera Edition proponendo musica dal vivo, dj set e balli - dal liscio alla polka, dal fox trot allo swing, dal boogie al lindy hop. Grande protagonista rimane la birra - bionda, rossa o blanche - che insieme alle danze fa incontrare generazioni diverse in uno spazio di divertimento. Tante anche le specialità culinarie disponibili: friarielli, formaggi, piatti romani e ricette siciliane. Tra i birrifici presenti invece: Birrificio Italiano, Birrificio Lariano, Birrificio Rurale, BrewFist e The Wall Italian Craft Beer. Di seguito il programma delle serate.



venerdì 16/03 - serata di boogie, swing e rockabilly

sabato 17/03 - serata di liscio ambrosiano, polka, mazurka e balli di gruppo

domenica 18/03 - degustazioni e ascolto di vinili (Led Zeppelin IV | Ascoltiamo un disco con Luca De Gennaro).